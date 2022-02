Rihanna espera o primeiro filho de A$AP Rocky

06:00

Rihanna está a realizar um sonho: espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Natural dos Barbados, a cantora de 33 anos não podia estar mais feliz, assim como o companheiro, tal como comprovam as imagens tornadas públicas. O casal foi fotografado a passear em Nova Iorque (Estados Unidos). A artista aparece com a barriga destapada, por baixo de um quispo cor-de-rosa e coberta de joias.









Recorde-se que Rihanna e A$AP Rocky, também de 33 anos, têm um longo historial: namoram há cerca de dois anos, mas já tinham mantido uma relação anteriormente e até feito uma parceria musical.

Quem também já reagiu a esta gravidez foi Ronald Fenty, o pai da artista. “Estou em êxtase, estou tão feliz que pulo de alegria. A Rihanna sempre disse que queria filhos, ela adora crianças. Vai ser uma boa mãe.”