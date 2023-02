Rihanna focada na próxima atuação esquece-se do próprio aniversário

no Super Bowl Halftime Show. Esta será a sua primeira performance ao vivo desde 2017 e também a primeira atuação da artista de Barbados desde que foi mãe pela primeira vez, em maio de 2022.



Aos 34 anos, Rihanna prepara-se para um dos momentos mais importantes da sua carreira.A cantora irá atuar este domingo, 12 de fevereiro,

Durante uma conferência de imprensa que aconteceu esta semana, a artista partilhou pormenores sobre a preparação da sua atuação.

"Tenho estado tão focada no Super Bowl que esqueci-me completamente que o meu aniversário estava próximo. Também me esqueci do Dia de São Valentim", confessou a artista.



"O desafio físico tem sido enorme por várias razões, como é óbvio. Não faço isto num minuto. Ando a correr durante 13 minutos, a tentar colocar uma performance de duas horas em 13 minutos, verão isso no domingo", acrescenta.