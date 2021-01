Rihanna: Furacão de ousadia e sedução Cantora mostra o lado sexy em produção para celebrar o amor.

Rihanna despiu-se de pudores para uma nova produção em lingerie da sua marca ‘Savage X Fenty’, que lançou em 2018. Com o pretexto de celebrar o Dia dos Namorados que se assinala no próximo dia 14 de fevereiro, a artista elegeu uma lingerie vermelha repleta de transparências, que deixa em evidência as suas curvas ousadas e provocadoras. Aos 32 anos, a artista surge em poses escaldantes e mostra que mantém total confiança no seu corpo e imagem. Os fãs não conseguem ficar indiferentes e elogiam o lado selvagem que faz questão de demonstrar.



Segundo a própria, trata-se de uma linha “inclusiva”, que vende peças “para mulheres de todos os tamanhos”. Com a sua sensualidade, esta promete ser mais uma campanha de sucesso da artista, que se mantém afastada dos palcos.

