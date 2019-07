Rita Andrade: “Adoro ver o pôr do sol na praia”

– Acho que viajar pelo Mundo fora é importante. Porém, a verdade é que temos pequenos mundos dentro do nosso país e também acho importante descobri-los.– Toda eu sou mar. Adoro mar e praia.– Verão quente com água fria, para refrescar.– Se for na piscina posso logo mergulhar de cabeça. Mas isso também depende da temperatura da água.– Não faço.– Obrigatório: o protetor solar e água. Dispenso o relógio quando estou de férias.– Prefiro fato de banho, acho mais elegante e cada vez há modelos mais giros.-Depende. Não vou a discotecas, mas acho que há tempo para tudo.– Acho que isso depende das pessoas e não da estação do ano.– Água.– Costa Rica.– O verão é bom para aproveitar os dias até mais tarde. Adoro ver, por exemplo, o pôr do sol na praia.Rita Andrade tem 39 anos e é uma ex-apresentadora da SIC, canal em que participou em programas como o ‘Fama Show’. Afastou-se do ecrã para se dedicar à nutrição e trabalha atualmente como nutricionista, tendo alcançado o sonho de ter a sua própria clínica, a MindEat.