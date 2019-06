Rita Pereira e Lalung rendidos ao bebé Lonô

O primeiro filho de Rita Pereira e Guillaume Lalung completou seis meses de vida e os pais não deixaram de assinalar a data com imagens ternurentas.A atriz e apresentadora da TVI foi a primeira a registar o momento ao partilhar uma imagem com o bebé Lonô ao colo. "E quando o teu filho, aos 6 meses, ‘manda’ uma coxa maior que a tua?!", escreveu na legenda da imagem.Já o companheiro de Rita Pereira optou por fazer um vídeo muito divertido, a mudar a fralda do filho, e que se tornou um sucesso em poucas horas. "Seis meses de fraldas sujas. Parabéns, meu amor Lonô."O mediático casal revela, assim, estar numa das melhores fases da vida e Rita Pereira não se cansa de dizer o quanto está feliz com a chegada do bebé.A atriz, de 37 anos, tem partilhado também com os seguidores a forma rápida como recuperou a forma física após ser mãe. Rita assume que teve muitos cuidados durante a gravidez e que logo após dar à luz retomou uma rotina saudável.Os resultados estão à vista.