Rita Ferro Rodrigues declara-se ao marido que regressa ao trabalho: "Fico muito orgulhosa"

O Ben regressa hoje ao trabalho e eu fico muito orgulhosa porque sei muito bem da importância da televisão para 'animar a malta'", começou por escrever Rita, através de uma publicação nas redes sociais, onde juntou uma fotografia do seu 'mais-que-tudo', garantindo que "vai em total segurança, equipa reduzida, estúdio e materiais de trabalho desinfetados, distâncias sociais e todas as medidas sanitárias rigorosamente cumpridas".



"Quando regressar a casa vai deixar os sapatos à porta - bom hábito dos japoneses que devíamos guardar para sempre - duche quentinho e roupa na máquina. Sim, aqui em casa o isolamento social é levado muito a sério e cumprimos todas as indicações da DGS", revelou, sobre os cuidados que vai ter em conjunto com o marido, quando este regressar do trabalho.



Rita Ferro Rodrigues mostra-se 'com o coração nas mãos' pelo marido, mas, ao mesmo tempo, tenta manter a sua tranquilidade, assim como a dos fãs, em relação à situação. A declaração que partilhou nas redes sociais foi também mais uma oportunidade para apelar a todos: "Ânimo! Fiquem em casa", escreveu.









Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben, que já é um rosto muito acarinhado pelos espectadores, estão casados há 14 anos e partilham várias vezes a história de amor. Recentemente, Ben esteve à conversa com Cristina Ferreira e desabafou sobre a fase mais difícil do romance com a estrela da SIC.

