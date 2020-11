Rita Ferro Rodrigues desabafa sobre isolamento e faz apelo: “Não escondam sintomas”

12:20

Rita Ferro Rodrigues encontra-se, atualmente, em isolamento profilático após o marido, Rúben Vieira, mais conhecido por ‘Ben’, testar positivo à Covid-19. Esta terça-feira, dia 10 novembro, a comunicadora de 44 anos utilizou as redes sociais para falar sobre o período de confinamento e de como a família está a lidar com a situação: "(…) Apesar de vivermos todos na mesma casa, mal o Ben apresentou os tais sintomas muito leves (que só duraram sensivelmente um dia) isolou-se logo".

"Passados uns dias do diagnóstico positivo dele -e por indicação da Saúde24 – testámos todos cá em casa - o Duda tem asma e faz parte do grupo de risco - e estamos todos negativos, mas claro a cumprir isolamento profilático e todas as indicações da DGS – como tantas outras famílias", continuou.

A apresentadora aproveitou ainda para fazer um apelo. "Não escondam sintomas, se não se sentirem bem liguem logo para a Saúde24 e tentem resguardar-se de outras pessoas até saberem o que se passa. Como de resto devemos fazer sempre… com qualquer suspeita de vírus", rematou.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira são pais de Eduardo, de nove anos. A comunicadora é ainda mãe de Leonor, de 18, fruto de uma anterior relação.