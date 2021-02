Rita Ferro Rodrigues e Ben sofrem pelo filho

Eduardo, de 10 anos, foi operado de urgência e a apresentadora acompanhou-o no hospital, contando com o apoio e carinho do marido, Ben

20:28

ra, conhecido por ‘Ben’, e Rita Ferro Rodrigues, por causa do estado de saúde do filho, Eduardo, de 10, que foi submetido a duas cirurgias de urgência na zona abdominal.No entanto, o casal tem-se mostrado inabalável e inseparável, mesmo que à distância."Soube-me tão bem receber este mimo do meu companheirão de vida. Não há isolamento que trave o amor", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto em que surge com o marido.’, como é tratado, foi operado a um, uma protuberância semelhante a uma pequena bolsa que sai da parede do intestino delgado, e encontra-se "a recuperar devagarinho" em casa. Entretanto, a apresentadora foi infetada com Covid-19 no hospital, por isso estão ambos isolados.