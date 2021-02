Rita Ferro Rodrigues e Ben sofrem pelo filho: "Dudinha a recuperar lentamente das cirurgias"

Rita Ferro Rodrigues voltou às redes sociais esta tarde para atualizar o estado de saúde do filho, Eduardo, de 10 anos, que teve que ser operado de urgência, após sentir fortes dores abdmoninais.", começou por dizer. O filho da apresentadora de Ruben Vieira, conhecido por Ben, foi operado a um Divertículo de Meckel , uma protuberância semelhante a uma pequena bolsa que sai da parede do intestino delgado, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No entanto, surgiram complicações e teve que ser submetido a uma nova intervenção.Entretanto, enquanto acompanhava o menino no hospital, Rita Ferro Rodrigues foi infetada com Covid-19.