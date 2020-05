Rita Ferro Rodrigues emotiva no aniversário da avó que chega aos 101 anos

View this post on Instagram

A minha avo´ faz 101 anos! Este texto vai ser longo e, provavelmente, poucas pessoas va~o querer le^-lo. Na~o faz mal. Escrevo-o para que a memo´ria de uma mulher extraordina´ria na~o se perca. Escrevo-o para que a vida da minha avo´ – como a de tantas outras mulheres nota´veis – na~o caia na invisibilidade. Escrevo-o para os meus filhos, para o meu pai e para o tio, para os meus netos, para os meus bisnetos, para o meu querido avo^ Eduardo que me vai acompanhar em cada passo, la´ na sua caminhada de elefante eterno, sabendo que cada palavra e´ verdadeira, justa e urgente. ( link para o texto completo no perfil e em stories ) #avomarieta #101anos