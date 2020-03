Rita Ferro Rodrigues faz desabafo: "Não vejo a minha filha há 15 dias"

Não há fio de cabelo de ninguém que cheire melhor que o dela nem nenhuma gargalhada mais regeneradora", começou por escrever.







" , começou por escrever.

A carregar o vídeo ...

Rita Ferro Rodrigues treina com o marido Ruben Vieira

Rita Ferro Rodrigues está afastada da filha Beatriz, de 17 anos, devido à quarentena. Através das suas redes sociais, a apresentadora fez um longo desabafo com saudades da adolescente.Afastada da filha, a apresentadora tem estado na companhia do marido Rúben Vieira e do filho Eduardo. Através das suas redes sociais tem mostrado como se diverte na companhia deles.