Rita Ferro Rodrigues homenageia Pedro Lima dois meses após a sua morte

11:27

Rita Ferro Rodrigues utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem a Pedro Lima, dois meses após a sua morte. A apresentadora não esqueceu a amizade com o ator, que foi seu namorado, e partilhou um poema de Daniel Faria na sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Com os meus amigos aprendi que dói às aves. Não é o serem atingidas, mas que, uma vez atingidas, o caçador não repara na sua queda", escreveu na legenda da fotografia que partilhou do ator.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de Junho. O ator deixou cinco filhos: João Lima, de 21 anos, fruto de uma anterior relação com Patrícia Piloto, Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, fruto do seu casamento com Anna Westerlund.