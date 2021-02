Rita Ferro Rodrigues recupera da Covid-19 nos braços do marido Ben: "Caras de felicidade que dizem tudo"

Felicidade é: Ter a sorte de terminar o isolamento sem ter experimentado qualquer sintoma, o pintainho estar a recuperar bem e eu hoje ir finalmente dormir na melhor cama do mundo, a minha

Caras de felicidade que dizem tudo. Finalmente todos juntos. Duda a recuperar muito bem ( foi o nosso fotógrafo) eu terminei isolamento e no meio disto tudo tive a sorte de não ter um único sintoma ( mas nem por isso o vírus me assusta menos, sobretudo depois do que vimos e vivemos ) e aqui está registada a euforia da inauguração oficial do tão sonhado sofá novo e da nossa alegria