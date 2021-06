Rita Ferro Rodrigues sofre com operação de Ben: "Já chega de hospitalizações e dor este ano"

Rúben Vieira, conhecido por Ben, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica devido a uma hérnia discal.A informação foi divulgada pela companheira, Rita Ferro Rodrigues, que partilhou com os seguidores que o problema de saúde do marido se agravou nos últimos tempos e que, por isso, será obrigado a parar e afastar-se dos compromissos profissionais, entre eles a apresentação do programa 'Somos Portugal', da TVI.