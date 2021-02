Rita Ferro Rodrigues surpreendida por Ben no hospital: "Soube-me tão bem"

"Nem costumo ligar ao Dia dos Namorados, mas, este ano, soube-me tão bem receber este mimo do meu companheirão de vida. Não há isolamento que trave o amor", começou por dizer na legenda de uma fotografia, onde mostra uma moldura feita à mão pelo marido.



"Por aqui, estamos bem. O pintainho está a melhorar. Acreditamos que o pior já passou".



"Tanta gente farta de estar em casa e nós só queremos ir para a nossa. Mas (o Hospital de) Santa Maria será, para sempre, um lugar especial, o amor que aqui estamos a receber não se esquece nunca. Mas sobre tudo isso, todas essas pessoas extraordinárias que se cruzaram connosco nos últimos 15 dias de internamento, falarei, quando me sentir capaz, quando o pintainho estiver em casa. Obrigada, pelo vosso apoio", concluiu.



Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Ruben Vieira estão juntos há 15 anos e são pais do pequeno Eduardo.



