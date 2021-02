Rita Guerra abandona programa em direto na SIC após pai ser hospitalizado

Cantora decidiu abandonar emissão assim que soube do estado de saúde do pai.

19:59





"Tenho a agradecer muito o carinho", disse.



Recorde-se que, recentemente, Rita esteve presente no programa '5 Para A Meia Noite' onde falou sobre o seu quinto casamento. "felizmente" está tudo bem com o progenitor., disse.

não ganhou para o susto após o pai ter sido hospitalizado, no último sábado, dia 20. A cantora estava a falar com Cláudia Vieira e João Manzarra no programa da SIC, 'Rgeresso ao Futuro' quando soube do estado de saúde do pai e por isso, decidiu abandonar a emissão em direto.Esta segunda-feira, dia 22, marcou presença no programa 'Casa Feliz' de João Baião e Diana Chaves e deixou um agradecimento especial ao canal pela compreensão da situação, referindo que