Rita Guerra fala sobre o 5º casamento: "É comemorar mais uma vitória"

tendo a relação durado cerca de quatro anos e fruto do qual nasceu o seu primeiro filho, Nuno, agora com 30.

violência e humilhações. "Já sofri agressões físicas, já vivi presa em casa, fechada à chave e proibida de falar com a minha família. Sei o que é viver sob ameaças e acordar e deitar-me com medo – daquele que paralisa. Sei o que é violência e sei o que é o medo. E sei que são inseparáveis", descreveu a cantora na altura do lançamento da sua biografia 'O Meu Canto

- Todos Temos o Direito de Ser Felizes!'.



Na autobiografia, a cantora admite que foi a culpada pelo falhanço das relações, no entanto considera que teve sempre má pontaria na escolha dos seus namorados. Além do primeiro casamento, Rita esteve ainda junta com o bailarino Ricardo Regueira, com quem esteve oito anos e meio e não chegou a casar-se, e com o ator António Pedro Cerdeira, em que o casamento-relâmpago durou apenas alguns meses.

Foi durante o programa '5 Para A Meia Noite' quefalou sobre o atual casamento comA cantora mostrou-se indiferente ao facto de este ser o teu quinto casamento e partilhou a sua felicidade durante a rúbrica 'Pressão no Ar' apresentada por, afirmou.Aos 53 anos, a artista mostrou que vive a vida de forma plena e tranquila, e mostrou-se feliz por partilhar a vida com o marido. Rita tem três filhos: Nuno, de 36 anos, Diogo, de 29, e Madalena, de 14.Rita Guerra casou pela primeira vez aos 16 anos com um homem 12 anos mais velho,Uma relação que ficou marcada pela