Rita Mendes com problemas de auto-estima após "desilusão" e aborto

A DJ de 43 anos admite "a autoestima baixa, a desilusão e a confusão de tantos momentos vividos" num período que considera ter sido difícil para gerir as emoções.



"Uma gravidez não evolutiva que me afetou hormonal, psicologica e obviamente a nível de estrutura corporal.", descreveu.



Ao atravessar este momento, Rita Mendes decidiu partilhar uma fotografia onde mostra o corpo, e não esconde que aumentou de peso. Além disso, revela que acaba por esconder a barriguinha que ainda lhe faz lembrar a fase que viveu.



Focada na saúde, e com vista a ultrapassar isso, Rita conta que tem estado dedicada a um plano para recuperar a silhueta e acabar com a "tal massa gorda" que lhe dá "os rufeguinhos" que não gosta de ter", disse.



Rita Mendes decidiu usar as redes sociais para desabafar sobre algumas crises que tem vivido nos últimos tempos.Os fãs da DJ não resistiram a deixar palavras de motivação e ainda a brindaram com elogios,, são algumas das mensagens que se podem ler.Rita Mendes mantém uma relação amorosa com Gui de Campos, desde o início do ano.