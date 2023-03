Rita Patrocínio revela a data do casamento com Tiago Teotónio Pereira

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira estão prestes a trocar alianças, mas ainda não tinham revelado o dia exato da cerimónia. Na 60.º edição da ModaLisboa, a irmã de Carolina Patrocínio acabou por revelar ao 'Passadeira Vermelha', o programa da SIC Caras, a data exata do casamento., começou por afirmar tendo acabado por desvendar que vai ser a 9 de setembro. Esta será uma forma de Rita Patrocínio prestar uma homenagem à avó materna, Ana Maria Vieira de Almeida, que morreu em janeiro de 2021.Para além da data do enlace, Rita Patrocínio partilhou ainda alguns detalhes sobre o local escolhido pelos noivos e falou também sobre a filha, que será a menina das alianças., contou.A designer de moda já tinha revelado anteriormente que a criação do vestido de noiva seria da sua autoria e, embora não desvende muito, partilhou um dos pormenores que a peça vai ter., referiu., afirmou, mostrando-se tranquila em relação aos comentários que possam surgir em relação ao seu vestido de noiva.