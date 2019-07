Rita Pereira - o 'bumbum' da polémica

11:42

Carolina Cunha

A estrela da TVI não dispensa os visuais irreverentes repletos de sensualidade e ousadia, mas parece que a escolha feita para festa de verão da TVI acabou por revelar mais do que era suposto.Um vestido branco, demasiado curto deixou em evidência o ‘bumbum’ da apresentadora, que voltou a ser alvo de diversos comentários. A questão de Rita Pereira ter, ou não, colocado implantes de silicone já não é nova e voltou a ser referida.Há quem garanta que Rita recorreu a uma intervenção estética mas a mesma sempre desmentiu e até já usou as redes sociais para dar algumas explicações sobre o assunto.Contudo, as fotografias bastante reveladoras da festa de verão da TVI, que decorreu no passado dia 20 de julho, na discoteca Lick, em Vilamoura, voltam a levantar fortes suspeitas de que atriz não diz a verdade e prefere não admitir que já recorreu à cirurgia estética para fazer alguns retoques para melhorar o seu corpo.