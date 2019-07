Rita Pereira admite ter feito sexo no cinema

A atriz Rita Pereira fez uma revelação surpreendente.No programa ‘Fama Show’, na SIC, a estrela portuguesa admitiu que já fez sexo no cinema, em resposta à pergunta:"Qual foi o sítio mais louco onde já fizeste amor?". "Com o filme a dar!", esclareceu Rita. A revelação não deixou os milhares de fãs que a acompanham indiferentes.A artista, de 37 anos, é uma das atrizes portuguesas com mais destaque na ficção nacional. Atualmente, pertence ao painel de jurados do programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, na TVI.Rita Pereira é uma das nomeadas do concurso na categoria ‘Sexy TV’.