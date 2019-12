Rita Pereira arrasada com a morte da cadela Hyndia

Fez-me tão feliz, acrescentou tanto à minha vida. Quem convive comigo sabe que a levava para todo o lado. Foi comigo para o teatro, para as gravações, fez capas de revista, entrou em novelas, foi a programas de tv, fez campanhas publicitárias, fez sorrir tanta gente. Era tão inteligente. Nunca usou uma coleira ou uma trela, seguia-me para todo o lado. Confortou-me em momentos difíceis, enxaguou as minhas lágrimas, fez-me rir à gargalhada, cuidou do Lonô. Tenho muito orgulho dela. E uma coisa é certa, dei-lhe todo o meu amor e sei que a fiz muito feliz nestes 10 anos ao meu lado.

Para sempre, a minha Hyndia.", escreveu rita na publicação nas redes sociais.









