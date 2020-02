Rita Pereira arrasada com fracas audiências do 'Dança com as estrelas'

A segunda gala do ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, está envolta em polémica. O programa de talentos do quarto canal continua a não convencer o público e nem as danças atrevidas de Rita Pereira, bem com as constantes mudanças de visuais, têm ajudado a captar atenções.O resultado tem sido o inverso. No total, o formato conquistou cerca de 721 500 telespectadores (audiência média de 7,6% e 15,4% de share). Face à gala de estreia, o programa acabou por perder cerca de 200 mil telespectadores, classificando-se em terceiro lugar frente à concorrência. ‘A Máscara’ conquistou o primeiro lugar, totalizando 1 milhão e 444 mil telespectadores. Logo a seguir, ‘Got Talent Portugal’ em segundo com 818 300 telespectadores.Além da fraca adesão do público, as críticas ao formato somam-se através das plataformas digitais e à apresentadora. "Não tenho apreciado nada os teus vestidos de apresentação do programa. Acho demasiado. O Teixeirinha de camisolas e casacos com cores apagadas e tu completamente extravagante.Não há equilíbrio nenhum", apontou uma seguidora. Outro dos motivos de queixa dos fãs passa pela interpretação das músicas ao vivo, pelas vozes de Sissi Martins e Rúben Madureira. "Metem imitações cujo o ritmo está completamente fora, estão a prejudicar toda a equipa, quer celebridades, quer bailarinos."A revelação dos votos colocou Carolina Deslandes e Miguel Raposo frente a frente. O ator acabou por ser expulso.A namorada de João Félix tropeçou no vestido prejudicando a sua atuação. Acabou por ficar em lágrimas após performance com o bailarino André Madeira.A estrela da peça ‘Chicago’ continua entre as favoritas. Soraia Tavares ocupa neste momento o primeiro lugar do pódio. Virgul começa a fazer frente à artista.Devido às críticas na gala de estreia, Jessica Athayde foi mais comedida a pontuar os concorrentes. Nove pontos foi a pontuação máxima atribuída.Durante as últimas semanas, ‘A Máscara’ de João Manzarra agitou os serões de sábado e domingo. O formato passou o ‘cabo das tormentas’ até conquistar o público, mas terminou na liderança absoluta.O último episódio do programa que revelou as identidades do Pavão (Raquel Tavares) e Astronauta (Padre Borga) surpreendeu o público.O ponto alto foi o desmascarar do Corvo (Rita Guerra). Manzarra agradece apoio dos telespectadores e prepara novo desafio.A participação de Carolina Deslandes no ‘Dança com as Estrelas’ continua a dividir opiniões. A artista recebeu mensagens de ódio, referindo que ia ser expulsa devido à imagem. "Gorda de m****, vais ser eliminada", provocou um seguidor. Carolina perdeu a cabeça e respondeu."Aos que me enviaram mensagens a fazer reparos do peso, tenho um fim de semana para vos oferecer na Casa do car****".