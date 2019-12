Rita Pereira: Batalha para assumir novo ‘Big Brother’

15:41

O reality show que revolucionou a televisão portuguesa há 20 anos volta a ser aposta da TVI para tentar travar a guerra de audiências que enfrenta atualmente com a SIC. A grande estreia está prevista para março do próximo ano.A estação de Queluz de Baixo sempre manteve Teresa Guilherme à frente desta ‘novela da vida real’ até à última edição, em 2013. No entanto, para este recomeço, parece querer inovar e apostar num novo rosto. "Não sei de nada. Até agora, ainda ninguém me telefonou", garantiu a ‘rainha dos reality shows’ recentemente à imprensa. Longe dos ecrãs há alguns anos, a apresentadora não nega que gostaria de recuperar o formato: "Claro que gostava muito. O ‘Big Brother’ é uma boa memória… Mas só o facto de não me terem dito nada já diz muito…"Um dos nomes que mais tem causado especulação no que respeita ao comando do ‘Big Brother 2020’ é Rita Pereira, que brilhou recentemente ao lado de Pedro Teixeira como apresentadora em formatos como ‘Dança com as Estrelas’ ou ‘Apanha se Puderes’, na TVI, e pode estar prestes a abraçar a grande oportunidade para captar todas as atenções. "Já se falou no meu nome para apresentadora do ‘Big Brother 2020’, é verdade", começa por dizer, em declarações à ‘TVMais’."Era um grande desafio, não sei se o faria bem, mas, se calhar, era elevar a fasquia na apresentação e seria, sem dúvida, um grande desafio", confessa Rita, que mostra receio de ocupar o lugar, por estar fora da zona de conforto e pela forte exigência. "Nos diretos, tudo pode acontecer, pois está muito dependente das respostas e atitudes de cada participante. Teria de me adaptar a cada uma das personalidades [dos concorrentes], saber tudo de cor, estudar todos os dias o que está a acontecer...", disse ainda o rosto da estação à mesma publicação.Focada no papel de mãe, dedicada ao pequeno Lonô, fruto da relação com Guilaume Lalung, que esta sexta-feira, dia 27 de dezembro, celebra um ano, Rita Pereira poderá estar prestes a receber o maior voto de confiança por parte da TVI.