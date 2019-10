Rita Pereira com confiança total no pai do filho

Desde que foram pais de Lonô, em dezembro passado,não mais foram os mesmos. Os dois fazem questão de dividir todas as responsabilidades do menino, de quase um ano.A atriz recebe diariamente questões por parte dos seguidores em relação às ajudas que tem com o bebé e já chegou a irritar-se com os fãs que se mostram "encantados" com o facto de o namorado a ajudar a todos os níveis.Desta vez, foi o antigo basquetebolista a deixar um recado àqueles que consideram que a responsabilidade de um filho se concentra exclusivamente na mulher., escreveu Lalung como legenda de imagem em que surge a pegar no filho ao colo.Esta declaração pública por parte do produtor de eventos surge numa altura em que Rita Pereira se encontrava a viajar pela América Latina.A atriz deslumbrou sensualidade em São Paulo, no Brasil, e, mais recentemente, em Buenos Aires, na Argentina. Entretanto, a estrela da ficção nacional já regressou a Lisboa e, nas próximas semanas, deverá ser chamada pela TVI para saber os pormenores em relação ao futuro profissional.