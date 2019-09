Rita Pereira deixa fãs em êxtase com declaração de amor

Rita Pereira despertou a atenção dos fãs depois de ter feito uma publicação enigmática nas redes sociais, que está a levantar suspeitas de uma segunda gravidez."Setembro, nós vamos te amar", escreveu o rosto da TVI na legenda da fotografia em que surge num ambiente romântico e de grande cumplicidade com o namorado, Guillaume Lalung.As hashtags, com as palavras ‘família’ e ‘surpresa’ deixaram os seguidores desconfiados e não tardaram a inundar as redes sociais da atriz com inúmeros comentários: "Vem aí bebé?", " Será uma menina?" e "Vais ao segundo?", escreveram alguns fãs que não esconderam o entusiasmo.Mas se há quem acredite que Rita está grávida, também há fãs que desconfiam que a atriz e Guillaume podem estar prestes a casar-se.Apesar da euforia dos fãs, a artista preferiu não se manifestar sobre os comentários e mantém o suspense relativo à fotografia partilhada.Recorde-se que, apesar de ter um contrato de exclusividade com a TVI, atualmente Rita Pereira não integra qualquer projeto na antena. Em breve, poderá voltar com uma série.