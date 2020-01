Rita Pereira desesperada com febre alta do filho

Rita Pereira desabafou que está preocupada com o filho, que tem sofrido com febre alta.A atriz partilhou com os fãs que o pequeno Lonô, de apenas um ano, fruto da relação com Guillaume Lalung, chegou aos 40 graus de febre. A estrela da TVI não esconde a inquietação e, ao partilhar a situação nas redes sociais, recebeu várias mensagens de outras mulheres a tentar tranquilizá-la, depois de terem passado por situações idênticas.", disse a atriz num vídeo onde mostra as centenas de mensagens que recebeu, surpreendida.

"Tiro o chapéu aos pais que depois de passarem por isto decidem ter outro filho", afirmou ainda Rita Pereira, que tem estado dedicada a estar presente em todos os momentos do pequeno Lonô.



Rita Pereira tem desabafado várias vezes com os fãs através das redes sociais. Recentemente, a artista também abriu o coração para falar sobre a relação com o companheiro e pai do filho, Guillaume Lalung.