Rita Pereira e Guillaume Lalung vivem amor milionário

Tal como Rita Pereira, Lalung também faz parte da agência que gere a carreira da atriz, que lhe tem valido vários contratos de publicidade com conceituadas marcas de desporto.Estas conquistas no meio social têm valido a Guillaume patrocínios de marcas. Recentemente Lalung foi submetido a um transplante capilar, na Turquia, através de uma parceria com uma clínica, e teve acesso a um tratamento estético que ronda os 3000 €, e que permitiu a Lalung combater a falta de cabelo.Recorde-se que Rita e Guillaume mantêm uma relação há cerca de cinco anos, da qual nasceu o pequeno Lonô, de um ano.