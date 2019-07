Rita Pereira e Liliana Filipa usam vestidos iguais

14:20

Rita Pereira foi uma das figuras de destaque da festa de verão da TVI, que decorreu no passado sábado, dia 20 de julho, na discoteca Lick, em Vilamoura.Para a noite de festa, o rosto da TVI optou por um visual bastante ousado e revelador e usou um vestido curto, branco, com umas franjas laterais que deixavam o bumbum da atriz em grande evidência.Uma peça irreverente de uma conceituada loja britânica House of CB, que aPoderá encontrar a peça no modelo Charlize, no site oficial da marca, pelo valor de 209 euros.