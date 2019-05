Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes protagonizam polémica em direto

A segunda gala de ‘A Tua Cara Não me é Estranha’ volta a terminar envolta em polémica, com Rita Pereira no centro de todas as atenções.Depois de ter sido acusada de estar ‘amuada’ na noite de estreia e de ter tido uma postura altiva, a atriz protagonizou um momento constrangedor ao repreender Maria Cerqueira Gomes em pleno direto: "Adoro a tua cara de pânico porque as pessoas estão a demorar mais tempo e devem estar a dizer-te ao ouvido: ‘diz para ser mais rápido’".Maria tentou disfarçar e respondeu apenas que estava "super descontraída".A par deste episódio, a jurada do talent show da TVI apresentou-se com um visual ousado, composto por umas cuecas pretas de cintura subida e uma camisola transparente da mesma cor, que causou furor e desviou, uma vez mais, os holofotes de Maria Cerqueira Gomes.Nas redes sociais, a principal estrela do canal de Queluz de Baixo antecipou-se ao que poderiam dizer sobre o seu guarda-roupa: "Vou continuar a vestir o que eu quiser! Porquê?! Porque eu gosto, porque me sinto confiante e porque o corpo é meu".Tal como aconteceu na semana passada, a segunda gala do programa voltou a perder frente a ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, ao totalizar pouco mais de 887 mil espectadores - menos 70 mil do que o principal concorrente.