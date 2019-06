Rita Pereira e Rui Maria Pêgo: Colegas... mas pouco

Rita Pereira e Rui Maria Pêgo estão juntos no júri do programa 'Dança com as Estrelas', na TVI. No entanto, estão bem distantes um do outro.A falta de cumplicidade entre os dois artistas é cada vez mais evidente: não trocam quaisquer conversas durante as emissões em direto, e a inexistência de química não passa despercebida aos espectadores, visto que um dos pontos fortes do formato de imitações do quarto canal era a troca de brincadeiras entre o júri, anteriormente protagonizadas por Alexandra Lencastre e José Carlos Pereira.Fonte próxima da produção do talent show garante à ‘Vidas’ que Rita e Rui nunca tiveram qualquer relação antes de se estrearem lado a lado em televisão: "Eles nunca tiveram qualquer contacto, mesmo antes do programa começar. Conhecem-se há vários anos, mas não há relação e também não trabalham por ter, porque não querem desenvolver nenhuma laço afetivo."Este episódio vem somar-se às várias críticas feitas a Rita Pereira. A principal estrela do canal de Queluz de Baixo foi acusada pelos colegas de produção de estar ‘amuada’ durante a estreia da nova edição de ‘A Tua Cara Não me é Estranha’. Além disso, a falta de química com Maria Cerqueira Gomes também tem gerado controvérsia.Na última emissão, a atriz e a anfitriã do programa protagonizaram um momento constrangedor que acabou por congelar o ambiente. "Adoro a tua cara de pânico porque as pessoas estão a demorar mais tempo e devem estar a dizer-te ao ouvido: ‘diz para ser mais rápido’", atirou a atriz em tom de crítica. Maria ficou sem chão, mas tentou disfarçar o momento garantindo que estava "super descontraída".Os visuais com que Rita Pereira se tem apresentado em direto têm sido alvo de críticas. No passado domingo, a atriz surgiu com um look revelador, deixando em evidência as suas curvas, e chegou mesmo a antecipar-se aos comentários depreciativos: "Vou continuar a vestir o que eu quiser! Porquê?! Porque eu gosto, porque me sinto confiante e porque o corpo é meu".As últimas semanas têm sido marcadas por várias polémicas, e a namorada de Guillaume Lalung continua no centro de todas as atenções. O programa ‘Apanha Se Puderes’ foi interrompido depois de várias semanas a perder consecutivamente nas audiências.A atriz chegou a ser escalada para apresentar ‘Like Me’ ao lado de Ruben Rua, mas a direção do canal optou por escolher a atriz brasileira Luana Piovani.Com o regresso à ficção em aberto, Rita revelou, recentemente, ter declinado a proposta da TVI para integrar a série ‘Segredos que Matam’, com estreia prevista para os meses de verão.