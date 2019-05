Rita Pereira em fúria com o namorado

Rita Pereira furiosa com a atitude do namorado Guillaume Lalung

23 mai 2019 • 13:03











Segundo relatou Rita Pereira, através de um vídeo que partilhou no Instagram, Guillaume Lalung levou as chaves dos dois carros do casal, o que impediu a atriz e apresentadora da TVI de sair de casa, uma vez que ele só regressaria pelas 16h00. Na publicação, a artista mostra-se visivelmente irritada e furiosa com a atitude do namorado.

Rita Pereira tem dividido as suas rotinas diárias entre o trabalho e o filho Lonô, de cinco meses. Através das suas redes sociais, a atriz explicou como na manhã desta quinta-feira, 23 de maio, quando se preparava para ir ao ginásio na companhia do bebé, um lapso do namorado lhe arruinou os planos.