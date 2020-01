Rita Pereira escaldante e sedutora em férias de sonho no México

01:30

Carolina Cunha

Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, começaram o ano com umas férias de sonho. Desde que chegou a Tulum, no México, a atriz - que mantém uma especial atenção com a sua imagem - tem inundado as redes sociais com fotografias ousadas em que é evidente a sua excelente forma física.Nas publicações, que têm incendiado o Instagram, é possível ver o corpo tonificado da artista, com abdominais definidos e as pernas tornadas, fruto da sua intensa preocupação com a imagem.Depois de ter realizado uma cirurgia estética para aumentar os glúteos, o rosto da TVI, que foi mãe há um ano, mostra-se cada vez mais confiante com a sua fisionomia e faz questão de evidenciar as suas curvas através de biquínis reduzidos e poses ousadas que têm levado os seguidores à loucura."Que visão perfeita", "És um mulherão" são alguns dos elogios dos fãs deixados na caixa de comentários.