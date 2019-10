Rita Pereira escaldante no Brasil

As férias de Rita Pereira parecem não ter fim. Duas semanas depois de ter estado no Rio de Janeiro, no Brasil, para assistir ao Rock In Rio, a atriz voltou a viajar... e regressou a terras de Vera Cruz.Ao longo da estadia em São Paulo, a também apresentadora que marcou presença no aniversário do restaurante do chef Olivier da Costa, aproveitou para se divertir na companhia das amigas com vários programas de luxo, entre saídas à noite e passeios de helicóptero.Nas redes sociais multiplicam-se as fotografias em que a ousadia e sensualidade estão em grande destaque e, apesar de o clima não convidar a banhos de sol, a atriz não resistiu a vestir o biquíni e exibir as suas curvas, que impressionar os fãs.Fora dos planos da atriz da TVI ficou o filho, Lôno, de nove meses, e o namorado Guillaume Lalung.Recorde-se que, atualmente, Rita Pereira está afastada do pequeno ecrã e não tem data de regresso à antena.