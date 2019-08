Rita Pereira está dedicada ao filho e ao amor

Com o final do programa ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, da TVI, em que desempenhou a função de jurada, Rita Pereira irá gozar o seu período de descanso junto da família.

O rosto da TVI, que tem estado afastada da ficção nacional e tem abraçado novos projetos no âmbito da apresentação de programas de entretenimento, como foi o caso de ‘Apanha se Puderes’ e ‘Dança com as Estrelas’, irá aproveitar os dias de descanso que avizinham para se dedicar ao filho, Lôno, de apenas oito meses, e ao namorado, Guillaume Lalung.

Cada vez mais empenhada em desfrutar de tempo de qualidade com a família, a estrela não abre mão dos momentos de calma e tranquilidade e tudo tem feito para acompanhar de perto o crescimento do bebé durante os primeiros meses de vida.

Recorde-se que a artista recusou a participação em novelas da TVI devido à grande exigência horária, que não permitiria acompanhar o filho.



FÉRIAS NO ALGARVE



Devido a motivos profissionais, o namorado da atriz está no Algarve até ao final do mês de agosto, onde é o anfitrião de vários sunsets no NoSolo Água, em Vilamoura. Desta forma, Rita Pereira irá aproveitar para desfrutar de mais dias a sul e conciliar a companhia do francês e do filho.