Rita Pereira: estrela com direito a tudo

Com um contrato milionário de 12 mil euros, que foi renovado recentemente, Rita Pereira tem tido uma vida santa. Desde que ficou grávida, e depois de grandes conversações com a TVI, a atriz passou a ter um dia a dia mais calmo, podendo passar mais horas em família. Durante esse tempo esteve a apresentar, ficando com mais tempo para o filho, que ela hoje garante que é a sua maior prioridade., disse recentemente numa entrevista, dando a entender não estar apta a abraçar um projeto de representação na estação.Contudo, segundo a ‘Vidas’ sabe, a atriz já esteve com Felipa Garnel e tudo aponta para que já hajam novidades no horizonte. Rita apenas pediu para poder ter tempo para o pequeno Lonô de quem não quer estar afastada muito tempo, algo que a direção do canal está a levar em conta.De resto, Rita tem tido uma vida tranquila. Os programas consumiram-lhe mesmo pouco tempo e a atriz, juntamente com o marido e o filho, tiveram ocasião para várias escapadinhas entre elas, mais recentemente, ao Dubai, para umas férias tranquilas, a que se seguiu, já sozinha, São Paulo e Florianópolis. Não está de parte, até ao final do ano, fazer mais viagens para relaxar... como havia prometido.Na mesma entrevista, Rita tinha dado a entender também querer dedicar-se mais às redes sociais, em que se tornou a verdadeira rainha.Quanto à possibilidade de se juntar a Cristina Ferreira na SIC, isso está longe de acontecer. Daniel Oliveira já deu a entender nos corredores da estação que não precisa da atriz, tendo várias caras que podem preencher essa lacuna, tendo como único desejo roubar uma pessoa à TVI:Isso, contudo, não prejudica a amizade entre as duas estrelas, apesar de a TVI já ter voltado a avisar Rita Pereira que não a quer a promover seja o que for na estação adversária, especialmente nesta altura em que a TVI se encontra com resultados descendentes. Contudo, Rita e Cristina tiraram fotos juntas para o Instagram a promover a marca de produtos de cosmética da estrela da SIC, provando que