Rita Pereira exibe corpo escultural na praia

Rita Pereira foi mãe há cerca de oito meses e já está com um corpo invejável. A atriz da TVI está a desfrutar de férias em família, depois de ter terminado as gravações de 'A Tua Cara não me é Estranha'.A beldade tem passado o seu verão a aproveitar as praias portuguesas, tendo já rumado até ao Algarve para momentos exclusivos com as amigas. As praias de Cascais também têm sido escolha assídua de Rita Pereira.Nas suas redes sociais, a atriz tem colocado várias fotografias em biquíni e tem recebido elogios por já ter recuperado a forma física.Rita Pereira deliciou os fãs ao publicar uma fotografia com o filho, Lonô, e o namorado, Guillaume Lalung.