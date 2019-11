Rita Pereira: Férias com sabor amargo

Dedicada à família e a desfrutar de uma pausa televisiva, sem nenhum projeto em antena,tem aproveitado todos os momentos junto da família.Apesar do tempo cinzento de outono, a atriz rumou a Aljustrel, no Alentejo, onde desfrutou de alguns dias de descansoAo logo da estadia, a atriz mostrou-se encantada com as paisagens do Interior do País e aproveitou a calma do Alentejo para andar a cavalo e passear com o bebé, que se mostra cada vez mais crescido e curioso.Instalada numa herdade de luxo, onde um fim de semana pode rondar os(o preço incluiu a estadia durante duas noites para um adulto e uma criança), a atriz partilhou vários momentos nas redes sociais.Contrariamente a Rita Pereira, que preferiu o sossego do Alentejo, o namorado,, optou por um destino diferente e bastante paradisíaco.O produtor francês desfrutou de umas luxuosas férias nas, onde aproveitou ao máximo as altas temperaturas típicas da região na companhia de alguns amigos, com muitas festas e diversão à mistura.Nas redes sociais, Lalung partilhou diversas imagens que mostraram o clima de boa-disposição e diversão durante as férias.Apesar de manter uma relação há cerca de cinco anos, o casal mostra ter rotinas bastante distintas no que à vida pessoal diz respeito e muitas vezes viajam em separado. Já noutras ocasiões, rumam a destinos de sonho com a família unida.Recorde-se que a atriz está prestes a regressar ao trabalho e irá integrar o elenco de uma nova série da TVI.