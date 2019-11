Rita Pereira imita Georgina após polémica

17:29

Depois de a imprensa espanhola ter noticiado que Georgina Rodríguez fez uma cena de ciúmes por causa de Rita Pereira na gala da MTV - o que a atriz portuguesa desmentiu através das redes sociais - as duas voltam a estar ligadas, mas agora devido à escolha do visual.que a musa de Cristiano Ronaldo já tinha vestido durante um desfile de moda em setembro.Na altura, a imprensa noticiou o valor do look usado por Gio, que custou quase dois mil euros. A espanhola envergava ainda joias e acessórios luxuosos, no valor de mais de 16 mil euros.As duas mostram ter gostos semelhantes no que toca ao guarda-roupa e os fãs já se questionam a quem fica melhor o visual.