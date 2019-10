Rita Pereira mostra curvas da irmã

Rita Pereira revela corpo da irmã nas redes sociais

, que sempre se mostrou discreta no que respeita a mostrar a família, surpreendeu os milhares de seguidores ao partilhar uma fotografia reveladora da irmã, Joana, de quem sempre se mostrou muito próxima, nas redes sociais.A fotografia deixa evidente o corpo tonificado da familiar da atriz.A estrela da TVI, que sempre se mostrou empenhada para manter a forma física, mostrou 'inveja' pelo facto de a irmã atingir curvas de sonho sem grande esforço., começou por escrever o rosto da ficção nacional., disse ainda a atriz, em tom de brincadeira.

Rita Pereira sempre captou todas as atenções nas redes sociais pela forma física que mantém. Nem mesmo depois de ser mãe do pequeno Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, em dezembro do ano passado, deixou de fazer furor com fotografias ousadas. As publicações contam sempre com centenas de 'gostos' e rasgados elogios por parte dos fãs.