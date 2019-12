Rita Pereira mostra novo bumbum

A desfrutar de umas férias paradisíacas no México com o companheiro, Guillaume Lalung, Rita Pereira, de 37 anos, mostrou pela primeira vez o resultado da cirurgia estética que fez para aumentar os glúteos.Nas fotografias divulgadas na sua conta pessoal de Instagram é possível ver a sua satisfação com os resultados da intervenção estética, que realizou cerca de um ano após ter sido mãe de Lonô.Com biquínis reduzidos, que evidenciam a sua silhueta, o rosto da TVI mostra-se cada vez mais confiante com a sua imagem em poses sedutoras.De perfil para a câmara numa banheira privada na suite do resort de luxo em que está instalada, a atriz exibe sem pudores a sua ousadia e revela a sua excelente forma física que mantém através de tratamentos estéticos, atividade física e uma alimentação regrada.Depois de ter dado cartas na apresentação de programadas de entretenimento, Rita Pereira, que detém um contrato de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo, é um dos rostos apontados para a condução do reality show ‘Big Brother’, que irá estrear em 2020.