Rita Pereira mostra o namorado nu

Guillaume Lang

Rita Pereira está em Paris para apresentar um perfume ao lado do futebolista Neymar. Acompanhada pelo namorado Guillaume Lang, tem partilhado vários momentos nas suas redes sociais.Na manhã de terça-feira, a atriz fez um vídeo, para a sua conta de Instagram, onde se maquilhava, mas não se apercebeu que dava para ver o basquetebolista a tomar banho.A situação passou despercebida, até que uma seguidora mandou mensagem para Guillaume a contar que dava para ver o seu rabo no vídeo de Rita Pereira. O namorado da atriz brincou e avisou que teria de falar com a mãe do filho.Rita Pereira e Guillaume Lang estão juntos desde há quatro anos e têm um filho em comum, Lonô, de quatro meses.