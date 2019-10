Rita Pereira mostra-se sensual no Brasil

Foto: Direitos Reservados

01:30

A desfrutar de uns dias no calor do Brasil, Rita Pereira faz subir as temperaturas nas redes sociais.

A atriz tem aproveitado para passear, divertir-se no Rock in Rio, e também para espalhar sensualidade com as fotografias ousadas que partilha no Instagram e que não deixam ninguém indiferente.

Recorde-se que o rosto da TVI viajou sem o namorado, Guillaume Lalung, e sem o filho, Lonô, depois de terem passado umas férias em família no Dubai. Em breve, Rita Pereira terá uma nova viagem, desta vez para o Japão, por motivos profissionais.