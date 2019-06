Rita Pereira não esquece Angélico e faz-lhe homenagem oito anos após a sua morte

Um trágico acidente de viação tirou a vida a Angélico Vieira e a atriz continua a relembrar com saudade o antigo companheiro.

12:41

O trágico acidente de viação que tirou a vida a Angélico Vieira aconteceu há oito anos, a 25 de junho de 2011. Rita Pereira não esquece a data e continua a fazer questão de homenagear o antigo companheiro, grande amor da sua vida.Rita Pereira namorou durante vários anos com Angélico Vieira e apesar de na altura do acidente já não estarem juntos, os dois atores mantinham uma relação de proximidade.Oito anos após a sua morte, a apresentadora da TVI não esquece Angélico e foi através de uma imagem de asas partilhada nas redes sociais que assinalou o aniversário da sua morte, mostrando que ainda continua bastante presente na sua vida. Rita Pereira acrescentou ainda um "8" à publicação.Recorde-se que, o cantor viajava na A1, ao volante de um BMW, alegadamente em excesso de velocidade, quando um dos pneus da viatura rebentou, perto da zona de Estarreja. O artista perdeu o controlo do carro, acabando por se despistar e ditar o fatídico desfecho. Angélico ficou em coma durante três dias até lhe ser declarada morte cerebral.