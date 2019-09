Rita Pereira: o filho já gatinha!

18:49

Rita Pereira e Guillaume Lalung estão a desfrutar das primeiras férias fora do país com o pequeno Lonô, de apenas oito meses, no Dubai.Alojados num hotel de luxo, o casal tem partilhado os planos felizes em família, e partilhou com os milhares de fãs que o bebé já começou a gatinhar. Foi o companheiro da atriz que mostrou o momento através das redes sociais, com um vídeo gravado no quarto, onde Lonô surge a 'correr' para os seus braços. "Pai de plantão", escreveu na publicação.Os fãs não resistiram à ternura: "Super pai", "Bebé mais lindo", "Perninha boa", "Eles gostam de copiar os pais e assim aprendem", são algumas das frases deixadas nos comentários.