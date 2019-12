Rita Pereira proibe família de oferecer brinquedos ao filho

Rita Pereira revelou que o filho, Lonô, que está prestes a fazer um ano, no dia 27 de dezembro, fruto da relação com Guillaume Lalung, não dá atenção nenhuma a brinquedos. Por isso mesmo, a atriz decidiu recusar esse tipo de presentes neste Natal., começa por dizer a artista à 'TVMais'., disse ainda., rematou Rita Pereira.Este vai ser o primeiro Natal que o rosto da TVI desde que foi mãe de Lonô, ou seja, o primeiro com o bebé nos braços., esclareceu a atriz.Apesar de estar radiante com a experiência da maternidade, Rita Pereira confessou ainda que não está nos planos gerar um segundo bebé nos próximos tempos:Recorde-se que Rita Pereira tem estado a lutar contra o sofrimento de ter perdido um dos seus animais de estimação, e garante que está focada em seguir em frente. A cadela Hyndia, que já a acompanhava há dez anos, morreu repentinamente.