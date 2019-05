Rita Pereira provoca Maria Cerqueira Gomes com visual arrojado

"Eu achei que as pessoas falaram tanto do teu calção de ciclista que eu trouxe um bocadinho mais curto", disse Rita Pereira, com um look transparente, provocando Maria Cerqueira Gomes.

11:00

"Eu achei que as pessoas falaram tanto do teu calção de ciclista que eu trouxe um bocadinho mais curto", atirou a jurada que vestia umas "hot pants" com uma túnica transparente de costas abertas. Um look ousado e sexy que realçava as curvas da jurada.

A relação entre Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes continua a dar que falar... até por causa dos visuais. Na gala de 'A Tua Cara não me é Estranha' deste domingo, 26 de maio, o look da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e da jurada Rita Pereira voltaram a ser alvo de curiosidade.Depois da contorvérsia da semana passada com os calções de ciclista, a companheira de Manuel Luís Goucha optou por um conjunto, blazer e calças, repleto de brilhos em tons de azul. Um look elegante mas com um decote bastante pronunciado.Rita não a poupou à crítica:Desta vez, o visual da apresentadora Maria Cerqueira Gomes conquistou diversos elogios dos seguidores das redes sociais que realçaram a escolha feita. "Linda e elegante", "Hoje está lindissima, adoro o seu fato", pode ler-se em alguns dos comentários.