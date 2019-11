Rita Pereira reage a cena ciúmes de Georgina Rodríguez

nem sequer me cruzei com o Cristiano ou com a Georgina", afirmou o rosto da TVI, garantindo que a situação "não esteve nem perto de acontecer". "Não nos vimos, não nos cruzámos, fizemos a mesma red carpet em momentos diferentes e assistimos ao espectáculo a partir de lugares completamente opostos", esclareceu ainda.



"Apesar de ser uma atriz mediática, sou também mulher e mãe e, por isso, agradeço o mesmo respeito com que tenho vindo a reger a minha vida", terminou Rita Pereira, sem esconder a revolta ao falar do caso que tem dado que falar.



Recorde-se que, logo após a gala da MTV, o jornal espanhol 'Ok Diario' garantiu que na festa Georgina fez uma cena de ciúmes porque



Depois de o jornal espanhol 'Ok Diario', entre outras várias publicações do país vizinho, terem noticiado que Georgina Rodríguez tenha feito uma cena de ciúmes por causa de Rita Pereira, durante a gala da MTV, que decorreu em Espanha,decidiu comentar o assunto.Em declarações na sua conta de Instagram, a atriz, de 37 anos, garante que, apesar de ter estado no mesmo evento que o craque, não esteve com o jogador pessoalmente.