Rita Pereira recorda Angélico Vieira oito anos após morte de cantor

Foi há oito anos que Angélico Vieira perdeu a vida.Na sequência de um trágico acidente de viação, no Porto, no dia 25 de junho, o ator acabou por morrer três dias depois, com apenas 28 anos.O artista continua a ser lembrado com saudade por milhares de fãs, amigos e familiares, e a data não podia deixar de ser assinalada por Rita Pereira.A atriz, que viveu um namoro bastante acarinhado pelo público com o cantor, não hesitou em demonstrar a dor que ainda guarda e em homenageá-lo nas redes sociais, ao publicar uma imagem que partilha sempre que recorda o ex-companheiro: umas asas de anjo."8", escreveu a estrela da TVI . Recorde-se que os dois já tinham terminado o romance quando Angélico morreu.