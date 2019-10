Rita Pereira regressa a Portugal e mata saudades do filho

17:14

A sonhar com este momento há uns bons dias. O voltar a casa agora tem um sabor diferente", escreveu a estrela da TVI, acrescentando palavras como "Saudades", "Amor" e "Mãe trabalhadora".



Rita Pereira esteve a desfrutar de uns dias no Brasil, onde se divertiu e aproveitou momentos de calor.A atriz já regressou a Portugal e partilhou o momento em que voltou a ter o filho, o pequeno Lonô, nos braços.

Rita Pereira continua a fazer as delícias dos milhares de seguidores nas redes sociais com fotografias dos momentos em família. Antes desta viagem ao Brasil, a atriz tinha desfrutado da primeira viagem ao estrangeiro a três para o Dubai.



O pequeno Lonô já faz sucesso no Instagram de Rita Pereira, e não lhe poupam os mimos: "Que amor", escreveu a fadista Cuca Roseta. "Esse gordo fofo está enorme", disse a atriz Sílvia Rizzo. "Que lindo", "Que ternura", "Que perna e bochecha boa". No entanto, Rita Pereira não escapa a alguns comentários em tom de crítica por passar tempo longe do bebé: "Já chega de 'laréu'", atirou um seguidor.